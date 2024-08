El 2017 es un año que ni Malena Costa ni Mario Suárez olvidarán. Corría el año 2012 cuando los caminos de la modelo -que anteriormente había mantenido una relación sentimental con Carles Puyol - y el futbolista se cruzaron. El flechazo fue inmediato y, desde entonces, no se han separado. Durante todos estos años, los jóvenes nos han hecho partícipes de su historia de amor a través de sus respectivas cuentas personales, así como la familia que han formado (fruto de su idilio llegaron al mundo Matilda, de siete años, y Mario, de seis). Ahora, con motivo de su séptimo aniversario de casados , el matrimonio ha concedido una reveladora entrevista en donde han destapado algunos aspectos de su vida privada y desconocida hasta la fecha. ¡Te contamos todos los detalles!

El pasado junio del 2017, bajo el sol de las islas Pitiusas, Malena Costa y Mario Suárez se daban el 'sí, quiero' por sospresa. Una celebración que ni siquiera la modelo se esperaba. " Pensé que iba a una fiesta... y de repente me encontré en el día de mi boda . Una boda sorpresa para todos, organizada por el hombre de mi vida y ahora mi marido. Nunca hubiese imaginado una boda más bonita, romántica, emotiva y todas las palabras bonitas que se puedan decir. Gracias mi amor por sorprenderme siempre. Una fecha que nunca olvidaremos", escribía entonces la joven en sus redes sociales que por entonces estaba embarazada de Mario, su segundo hijo.

Siete años han pasado desde entonces y, ahora, el matrimonio ha concedido una reveladora entrevista en la revista '¡Hola!' en donde han hecho un balance de esta década juntos. Sin embargo, aunque no pueden pedirle más a la vida, como en cualquier matrimonio de a pie, la modelo y el exfutbolista han querido dejar claro que no todo ha sido un camino de rosas. Precisamente, en las declaraciones que han concedido al medio mencionado, la modelo ha explicado que, como en cualquier pareja, también tienen sus discusiones: "No hay parejas perfectas y que cada relación tiene sus cosas. Lo más importante es lo mucho que nos queremos y la química que, a día de hoy, seguimos teniendo (...). Tenemos nuestras discusiones, porque los dos tenemos bastante carácter, pero nada fuera de lo normal".