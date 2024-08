Hugo Fuertes, el futuro marido de Antonio Rossi: modelo, exbailarín y ligado a los eventos

Con respecto a su vida sentimental, más allá de la historia de amor con Rossi que cristaliza ahora en boda, en su día dio también algunos datos. "Hasta ahora he estado con chicas. Ha llegado Antonio y eso no cambia nada (bueno sí, que me hace más feliz que antes). No hay que ser una cosa u otra. Me enamoro de las personas, no del sexo", declaró en 2021 el modelo.