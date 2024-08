Hace justo una semana, Álvaro Morata emitía un comunicado en sus redes sociales para anunciar su ruptura con Alice Campello . El futbolista explicaba que, tras un tiempo de reflexión, habían tomado la decisión de separar sus caminos. Morata hizo referencia a sus ocho años de amor como una relación "maravillosa y de respeto recíproco" donde se habían querido y ayudado el uno al otro "muchísimo". Álvaro pidió que no inventasen "historias por un minuto de protagonismo" y dejaba claro en ese momento que no había habido "ninguna falta de respeto", tal solo "muchas incomprensiones continuas" que, poco a poco, habían desgastado las cosas .

Por su parte, Alice Campello dijo a través de sus redes que no quería que nadie pensara que lo que habían visto en sus publicaciones los días anteriores era mentira. "No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento en el que se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas, poco a poco, se estropean y explotan", aseguró.

Morata ha explicado que sus hijos, además del motivo de su buena relación actual, han sido también uno de los motivos de su ruptura. Según explicaba el futbolista, en los últimos tiempos "las discusiones eran continuas" y ambos tenían claro que "no querían que sus hijos vieran a una pareja enfrentada todos los días" , por eso tomaron la decisión de romper su relación.

Dos años después nació Edoardo, el tercer hijo de la pareja. A él se refieren como su "rayo de sol" y hemos podido ver su carácter cariñoso en los vídeos que comparte en redes la modelo. En enero de 2023 llegó Bella, la única chica del matrimonio. Aunque la ilusión por tener una niña superó cualquier obstáculo, Alice vivió un complicado parto en el que estuvo a punto de morir. La influencer italiana sufrió una "hemorragia terrible" que la mantuvo un tiempo en la UCI. Tal y como contó meses después, fue muy duro y le llevó tiempo gestionarlo a nivel mental. "he trabajado mucho y sigo trabajándolo mucho y lo que me ha pasado ha sido muy duro y todavía me cuesta, a veces tengo pesadillas por la noche", reconoció.