Álvaro Morata reaparece en redes con un mensaje de resiliencia y esperanza

Era el futbolista, quien tras unos intensos rumores que habían cobrado fuerza en los días anteriores, anunciaba que tras un tiempo de reflexión habían tomado la decisión de separar sus caminos. Además, pedía respeto y empatía y dejaba claro que no había habido terceras personas. "No ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas", escribía el deportista. En la misma línea se pronunciaba Alice, que salía en defensa del padre de sus cuatro hijos asegurando que no había habido infidelidad por parte del futbolistas. "No se merece todas las basuras que se están diciendo", decía la empresaria e influencer.