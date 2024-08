Álvaro Morata y Alice Campello han roto . Tras ocho años juntos y cuatro hijos en común, la que había sido una de las parejas más mediáticas del papel cuché pone fin a su historia de amor después de un tiempo de reflexión. La noticia ha generado un importante revuelo, no solo por el evidente perfil público del futbolista y la influencer, sino también por lo inesperado de la separación a tenor de los últimos mensajes románticos que se habían intercambiado en redes sociales hace apenas unos días. Lo cierto es que la influencer había hablado ya de qué ocurriría en el caso de una eventual ruptura , sobre la cual ambos se hicieron una importante promesa .

Lo cierto es que, durante estos años de relación, tanto en sus redes como en sus apariciones públicas o entrevistas, siempre han sido una constante las muestras de amor y cariño. Así lo ha confirmado la veneciana, pidiendo por favor a sus seguidores que no crean que lo que han visto de ellos es mentira. " No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo ", reconoce en el texto que ha compartido en las últimas horas en sus historias de Instagram.

El amor entre ambos era una de las cuestiones sobre las que la influencer hablaba hace unos meses en profundidad, durante su paso por el podcast de Vicky Martín Berrocal, 'A solas con...'. En la entrevista, se sinceraba con respecto a sus últimos intensos años y, muy en particular sobre su relación con el nuevo jugador del AC Milan, a quien conoció en 2016 y con quien se casó un año después en Italia.

Preguntada por la diseñadora sobre una eventual ruptura, Alice se mostraba reticente: "No creo que vaya a pasar nunca porque hemos cambiado tantas veces de país juntos, ser tan pequeños y crecer juntos, yo a él no le veo sin mí ni un segundo. Y yo sin él tampoco", valoraba de aquella. Y de hecho, explicaba qué promesa se realizaron mutuamente ambos en el caso de que su relación se deteriorase: que si en algún momento dejasen de sentirse atraídos el uno por el otro o el vínculo se resintiese, se lo dirían. "Es una cosa que nos hemos prometido desde el principio. Por todo lo que hemos vivido juntos no podría hacerle eso nunca"