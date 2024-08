La crónica social ha vivido un revulsivo en las últimas horas con el que se ha convertido uno de los bombazos de este verano: la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello tras ocho años juntos y cuatro hijos en común: Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella . Nada apuntaba hacia esta dirección hace apenas un par de semanas, cuando la pareja se cruzaba mensajes y palabras románticas durante sus vacaciones de verano. Pero los rumores de crisis que se empezaron a generar este fin de semana, después de algunos extraños movimientos en redes, acababan siendo confirmados por el futbolista y la influencer vía Instagram al anunciar su separación. No obstante, se han seguido las especulaciones apuntando a una posible infidelidad del delantero, y ambos han terminado estallando y pronunciándose de nuevo .

Las especulaciones no se han detenido, y en las últimas horas se ha hablado incluso de la existencia de unas supuestas fotografías del futbolista con otra mujer. Algo que ha provocado que tanto Morata como Campello hayan salido en tromba a desmentir, de forma tajante, tal posibilidad . Álvaro anunciaba ayer haber exigido una rectificación por dicha "noticia falsa", y alertaba de la posibilidad de emprender acciones legales contra todo aquel que dañe su honor aunque horas después terminaba por borrar su publicación.

Y Alice entraba en la cuestión unas horas después, de forma tajante, negando rotundamente de nuevo que haya existido "ninguna falta de respeto ni ninguna tercera persona". "Si las hubiese no daría la cara tantas veces por él ni nunca hablaría así de él ", ha expresado en un largo texto publicado en sus historias de Instagram.

"No se merece todas las basuras que se están diciendo", apuntando a que en una pareja puede haber "miles de dinámicas distintas" que no deben ser contadas, y que no por ello hayan debido ser "cuernos". "¡Basta de decir tonterías son ninguna prueba!", ha pedido en Instagram la influencer.