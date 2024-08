La historia no terminó ahí. La nube de especulaciones en torno a posibles causas no reveladas, o las continuas habladurías sobre una infidelidad del madrileño hacían que tanto él como la veneciana volviesen a escribir en sus historias de Instagram para aclarar, ya con un evidente estado de indignación él y de hartazgo ella, que no había habido faltas de respeto o terceras personas. Palabras que ambos acababan eliminando, horas después, de sus respectivos perfiles, mientras seguía adelante la espiral de informaciones en torno a la realidad de estos últimos días.