Jennifer López y Ben Affleck se separan: la actriz ha presentado la demanda de divorcio

Ya es oficial. Jennifer López y Ben Affleck se divorcian. Ha sido portal TMZ el que ha confirmado la noticia y el que ha revelado que, aunque la fecha de la separación fue el 26 de abril, no se ha hecho oficial hasta ahora en los tribunales de Los Ángeles, donde la actriz ha presentado la demanda de divorcio este martes 20 de agosto. Una fecha nada casual ya que la pareja, que se casó el 17 de julio de 2022 en Las Vegas, celebró una segunda boda el 20 de agosto en Georgia .

Aunque la pareja ha preferido guardar silencio, todos sus movimientos ha sido seguidos muy de cerca por la prensa y analizados con lupa y todo apuntaba a que algo estaba ocurriendo entre la pareja. En mayor de este mismo año, López canceló de forma totalmente inesperada su gira 'This Is Me' para "estar con sus hijos, familia y amigos cercanos".