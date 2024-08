A lo largo de estos doce años, la pareja ha formado una familia numerosa. Más allá de todos sus animales, que cuentan con gran cantidad de perros, Pilar y Sergio han tenido cuatro hijos: Sergio Jr., Marco, Alejandro y Máximo Adriano. Aunque con el nacimiento del último dejaron claro que no iban a volver a ser padres, hace tan solo unas semanas la presentadora comentó que no cerraban una puerta a un nuevo bebé. "No se lo he dicho a nadie, pero bueno. No estoy embarazada, no me importaría. Si viene, viene y si no viene pues nada. No creo que con el ritmo de vida que llevamos podamos. Pero, si tuviera otro, preferiría un niño, porque ya se como funcionan los niños", comentó en el programa de Toñi Moreno.