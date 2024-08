El diestro Juan Ortega, relacionado con Isabel Lozano, la hija de un torero y ganadero

Vergara ha puesto sobre la pista de este romance y, aunque no desvelaba el nombre, sí que apuntaba algunos detalles sobre la joven y sobre su familia. "Es de muy buena familia, muy importante, y está vinculada no solo al mundo del campo y el toro , sino también al mundo de regentar las plazas de toros. Os digo también que tiene mucho que ver con la plaza de Las Ventas", contaba la periodista.

Todavía muy afectado por la ruptura con la que fuera su pareja durante diez años, el diestro aseguraba que tomó esa decisión de forma meditada. "Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho, que teníamos una relación muy buena en muchos aspectos pero yo venía arrastrando una serie de problemas, una serie de dudas que no fui capaz de resolver... No fue fruto de un arrebato, me considero una persona templada. Me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes", contaba el diestro, que ahora, ocho meses después de ese sonado plantón, podría haber rehecho su vida con otra mujer.