Amelia Bono ha explicado que son una expareja que se lleva bien, se respeta, salen con amigos e incluso se quieren. "¿Cuesta tanto aceptarlo y creerlo? Entiendo que para ciertas personas esto no sea fácil de asimilar. Para esa gente que solo tiene envidia y rabia en su cuerpo, porque no me explica por qué hacen eso sin tener en cuenta el daño que pueden causar", añadía. Para terminar, la hija de José Bono ha dicho que se "acostumbren" a verles juntos "muchas veces". "Dejadnos vivir nuestra vida y nuestra felicidad con nuestras familias y amigos como nosotros queremos", ha terminado diciendo Amelia en un comunicado emitido en sus redes sociales. Con sus palabras, además de dejar claro que no han retomado su historia de amor, también deja claro que la relación entre ellos es buena y que se ven y comparten planes a menudo.