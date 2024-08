Óscar Casas y Candela González rompen tras dos años de relación

El pasado mes de agosto, unos meses después de comenzar su relación, Óscar Casas nos contaba en exclusiva que había conocido a su pareja, Candela González, durante el rodaje de 'Mi soledad tiene alas'. Aquella fue la primera película dirigida por Mario Casas, el hermano mayor del actor, y contó con él como protagonista. "Conocer a Candela y vivir todo el proceso creativo tan fuerte, tan emocional... No podíamos vernos fuera, Mario no nos dejaba, solo nos podíamos vernos en el set. Conocer a una persona y abrirte es fuerte, empiezas a no entender qué es lo real. Fue muy especial", confesó Óscar sobre sus inicios, tal y como puedes ver en este vídeo.