Como cada comienzo de septiembre, muchos rostros conocidos y famosos acuden a sus redes sociales para compartir, con nostalgia, algunos de sus planes de verano. Entre ellos no ha querido faltar la presentadora portuguesa Maria Cerqueira, pareja de Cayetano Rivera que, dentro de muy poco, se abrirá en canal como nunca en su propio documental, en donde ya ha dado pistas de lo que los espectadores podrán conocer de su vida más privada, como sus comienzos de relación con el diestro.

Fue el pasado 14 de febrero cuando, coincidiendo con el Día de San Valentín, la portuguesa compartía una romántica imagen de Cayetano. Sin embargo, no ha sido la única ocasión en la que ha hablado del torero. En el teaser de su documental, es la propia Cerqueira la que hablará como nunca de los comienzos de su historia de amor con el hermano de Julián Contreras: "A primera vista, no era el tipo de hombre que me entusiasmaría".