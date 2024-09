Ante los insistentes rumores, alimentados horas después de esa primera publicación con una nueva imagen junto al mismo acompañante en la misma pose, el portal 'Vanitatis' se ha puesto en contacto con la viuda del marqués de Griñón que no ha ocultado el buen momento personal que está viviendo. "Sí, estoy enamorada y somos pareja desde hace unos meses" , ha dicho muy sincera y aunque su intención es llevar esta nueva relación en la más estricta intimidad y mantener un perfil bajo.

Tras su polémica separación de Santiago Pedraz, Esther Doña se mostró poco receptiva al amor. "No voy a volver a tener pareja, he tenido algo tan bonito que no lo voy a volver a encontrar", decía tras este fracaso amoroso que hizo correr ríos de tinta. Sin embargo, dos años después de romper su relación, el amor ha llamado de nuevo a su puerta.