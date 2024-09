Después de muchos rumores tras compartir diversas publicaciones juntos en las redes sociales, Abraham y Esty confirmaban su historia de amor cuando el cantante, luchador por un día, se proclamó campeón de su combate en la Velada del Año III de Ibai Llanos. “Fue ganarme el cinturón y necesitaba verla y darle un beso. No pensé nada más. Me daban igual las cámaras y todo el mundo, solo quería darle un beso y es lo que me apetecía”, contó posteriormente en ‘Así es la vida’ sobre la que definió como un “apoyo mental fundamental”.