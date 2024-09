Carlota Casiraghi habla por primera vez de su divorcio con Dimitri Rassam: "Prefiero ser libre"

También Casiraghi ha querido realzar la figura de la mujer, explicando que la búsqueda de esa autonomía es todavía más complicada cuando se convierten en madres: “Creo que para las mujeres es un desafío tener hijos... Cualquier madre trabajadora se siente acosada y desgarrada, y los hombres no experimentan lo mismo. Es desigual porque estamos constantemente pensando en lo que pasa en casa y los hombres no, ¿verdad? Antes de tener hijos, no nos damos cuenta de que vamos a tener que luchar por nuestro propio espacio y creatividad”, ha desarrollado el mismo medio.