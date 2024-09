A pesar de esta década de amor, la pareja aún no ha pasado por el altar. Un paso en su relación que el actor, en el medio mencionado, descartó por el momento: "No, no me quiero casar. Realmente nosotros nos sentimos casados, no hace falta firmar ningún papel para sentirse comprometidos el uno con el otro. Mi sueño es que sigamos teniendo lo que tenemos, que nos hace tan felices a ambos. Que no se rompa la magia".