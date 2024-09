Ahora, ha sido el presentador el que ha querido abrir el álbum de fotos inéditas capturadas a lo largo de su romance, desde instantáneas de algunas de sus vacaciones hasta otras junto a sus hijos. Junto a su publicación, el sevillano no ha dejado escapar la oportunidad de dedicar unas románticas palabras a su mujer: “Que la vida es un baile y hemos venido a bailarla . 9 años de aquella fiesta que recordaremos para siempre. La del amor, la amistad, la familia, los que estuvieron, los que están y los que estarán eternamente. Te quiero mucho, Sara. Continuarán”, ha añadido Leal.

La primera vez que ambos cruzaron miradas fue cuando Sara había comenzado las prácticas de su máster en Antena 3 y se sentó frente a Roberto, a quien aun no conocía, en la mesa del comedor: “Justo enfrente, un chico sevillano que me sonaba de la tele. Hablamos de acentos", desveló a través de sus redes sociales acerca del encuentro. Tras ello, comenzaron una relación que mantuvieron a escondidas de sus compañeros, mandándose “mensajes con disimulo y correos de punta a punta de la redacción sin que nadie sospechase nada”.