Y es que, la llegada de su primogénita al mundo ha hecho que la presentadora se acerque a la religión como nunca, tal y como desveló hace unos meses en el podcast de Vicky Martín Berrocal: " De repente ahora soy súper creyente . Necesito que alguien más la proteja. Creo que es la primera vez que lo digo, cada vez que salgo de casa le digo bendiciones. No sé, es como que necesito que alguien más me ayude a protegerla".

Ahora, en su intervención en Poco Se Habla, la comunicadora ha desvelado que no le importaría volver a casarse... ¡Pero por la Iglesia!: "Ahora me queda casarme por la Iglesia". ¿Es que sabes lo que pasa? Que después del verano me he dado cuenta de que la vida es muy corta".