Rosalía posa en bikini y muestra el tatuaje nunca visto que se hizo por Rauw Alejandro

Sin embargo, ha sido una de las anteriores instantáneas la que no ha tardado en llamar la atención de los usuarios de las redes sociales. Y es que, aunque a priori parece un simple selfie en el que la catalana posa en bikini en primer plano, en su pecho puede leerse ‘Raúl’, el nombre verdadero de Rauw Alejandro. “No tenía idea de ese tattoo, me he quedado impactado”, “Si yo fuera Rauw viendo esta foto, le escribo” o “Es fuerte que Rauw cubriese su tatuaje y que tú todavía lo tengas, eres una amante real”, son algunas de las reacciones al texto sobre su piel que hasta ahora había pasado desapercibido.