El 'merchandising' -ropa y complementos que giran en torno al universo de un artista para promocionar sus conciertos- funciona en la industria de la música desde hace décadas. De hecho, es frecuente ya ver camisetas de grupos míticos como 'The Rolling Stones' o 'The Beatles' en los lineales fijos de las tiendas de ropa low cost. Pero hay artistas que han llevado esto a otra dimensión y ya no se trata solo de vender camisetas con su cara, sino que han puesto las mejores estrategias de marketing a trabajar a su favor, creando elementos muy identificativos de su música que ahora han trasladado a camisetas, pero también a bolsos sudaderas y hasta a cojines. Dos ejemplo de la mejor forma de hacer esto, Rosalía y Aitana.