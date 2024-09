Así es la letra de 'Omega', la canción que Rosalía ha estrenado por su 32 cumpleaños

La cantante su canción 'Omega': ha sonado en el Piromusical de la Mercè en Barcelona para cerrar las fiestas

La artista catalana estrena el tema junto a Ralphie Choo el mismo día de su cumpleaños

El 25 de septiembre no solo es el cumpleaños de Rosalía, si no también un día cargado de emoción para sus fans. Hace apenas unos días ya nos dejó la pista del nombre de su próxima canción a través de un símbolo dibujado en sus cuadernos: la letra griega Omega. Una canción que ha hecho junto al cantante Ralphie Choo y que ya ha irrumpido en las plataformas digitales.

La elección de la fecha no parece casual, ya que coincide con el 32 cumpleaños de la cantante, un detalle que muchos han interpretado como un regalo para ella y sus fans. A lo largo de su carrera, Rosalía ha demostrado ser una experta en generar expectación y ''Omega' no ha sido la excepción.

El estreno de la nueva canción de Rosalía

Rosalía escogió el emblemático Piromusical de la Mercè en Barcelona para presentar mundialmente su nueva canción 'Omega'. El espectáculo, que combina fuegos artificiales y música, fue el escenario perfecto para un estreno a gran escala. Durante el evento, los asistentes pudieron escuchar la canción en medio de una explosión de luces y colores que acompañaron el debut de este nuevo tema. Esta actuación inesperada dejó una marca en la celebración del cierre de las fiestas barcelonesas.

La canción presenta una mezcla de sonidos que encajan con la exploración de estilos a la que Rosalía no tiene acostumbrados a sus seguidores. Con ritmos lentos y una letra introspectiva, Omega parece marcar una nueva etapa artística para la cantante. Aunque el rasgueo de guitara y el tono flamenco de la catalana son elementos que han sido característicos de su estilo en los últimos años. La producción impecable y la pasión en su interpretación reflejan el control creativo que Rosalía ha ejercido en su carrera. Se trata de una pieza compleja, cargada de simbolismos, que parece ser un adelanto de lo que está por venir en su música.

La letra completa de 'Omega'

Tú eres mi omega

Tú eres mi omega

Tú y yo perdíos entre amapolas

Tus ojos relucen, son dos pistolas

Las lenguas se abrazan, ya no están solas

En la memoria me has dispara'o

Ya no bebo, ya no fumo

No consumo y lo presumo

Tú eres lo mejor

Y antes de ti yo era lo peor

Me he puesto sentimental

(Tú eres mi omega)

Antes de hacerte acabar

(Tú eres mi omega)

Y cuanto más tú te alejas, yeah

Todo lo tuyo me recuerda a ti

Y cuanto más tú te alejas

Todo lo tuyo me recuerda

Soy de to'as partes y mi ganga me cubre

Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre

Puedo ser Céline Dion y un tíguere

Puedo ser Céline Dion y un tíguere

Me he puesto sentimental

(Tú eres mi omega)

Antes de hacerte acabar

(Tell me that you care, you care, you care)

Uh-uh-uh

Uh-uh-uh

Uh-uh-uh

You tell me that

You tell me that you care, you care, you care

Hace mucho que te conocí

No fue aquí, no fue aquí

You care, you care, you care

You care, you care, you care

Yo me doy la libertad

(Tell me that you care, you care, you care)

Soy tuya sin preguntar

(Tell me that you care, you care, you care)

(You care, you care, you care)

He llega'o hasta el final

Donde to' ha vuelto a empezar

Tú eres mi omega, tú eres mi omega

No hay dios que pueda borrar lo que está escrito pa' mí

Tell me that you care, you care, you care

Tú eres mi omega, tú eres mi omega