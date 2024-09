“Aitana. Episodio 1”, puede escucharse a medida que los segundos del post avanzan y que finalizan con el propio ojo de la artista, en cuya pupila se reflejan diferentes tipos de mariposas y otras pistas que concluirían desvelando su próximo proyecto. Aunque con sus palabras no ha confirmado nada, sí que son miles de usuarios de las redes sociales los que, tras observar las huellas que ha dejado en su última aparición en las redes, no han dudado en mostrar su emoción a través de los comentarios: “Chillo”, “Se viene fuerte” o “Madre mía, me muero” son algunos de los muchos mensajes que no han tardado en inundar su comunicado, con el que estaría revalidando el estreno de su primer documental en solitario.