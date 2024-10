Desde que diese su particular salto a la fama, los medios han intentado desentrañar, más allá del personaje, cómo es David, nacido en Santiago de Compostela pero criado desde pequeño en la localidad jienense de Orcera. Una incógnita difícil de resolver, pues el presentador ha optado siempre por alejarse del foco en todo aquello que excede de sus proyectos laborales, lo que ha complicado que se sepan detalles sobre su vida privada.

Hace ya años que Broncano comparte esa parcela íntima junto a la mencionada actriz . Se trata de una relación tremendamente discreta, que se prolonga ya desde hace tres años y de la que se desconocen muchos detalles, entre especulaciones y rumores sin confirmar. Uno de ellos, el relativo a los inicios de la pareja y cómo se conocieron . Lo que se había comentado hasta hace relativamente poco es que la actriz y el presentador se habrían conocido en junio de 2021, cuando él la entrevistó a ella para 'La resistencia', en Movistar Plus+. Pero ahora el propio David ha aclarado que este no fue su primer encuentro.

Lo ha hecho en televisión, en uno de los últimos programas de 'La revuelta'. Mientras realizaba una entrevista hace unos días, al ser preguntado por su pareja, reconoció que no fue así como se vieron por primera vez. El encuentro tuvo lugar de forma mucho más casual e íntima, en una reunión de amigos en común que se celebró en el campo .

Estas han sido, a lo largo de estos tres años, las únicas imágenes que ha habido de la pareja, que no comparte nada de su vida sentimental en sus redes sociales. Sí ha habido, por contra, palabras. Ocurrió tiempo después, a comienzos de 2023, cuando confirmaron de forma oficial su historia de amor al acudir ella de nuevo al formato presentado por él en la mencionada plataforma. Allí, le entregaba un regalo, un cómico cuadro hecho por ella basado en una foto de los dos. "Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas, pero otra son cosas privadas. Estás loca. Me da pudor", era la espontánea reacción de él entonces, entre las risas del público.