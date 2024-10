La discreta relación de Carmen Machi y su novio, Vicente: dos décadas de amor lejos del foco mediático

Aunque llevan más de dos décadas juntos, la pareja no ha pasado por el altar. "Casarme me da miedo, lo mismo que tener un hijo", dijo durante el estreno de 'Amor de madre' la actriz, que vive con su pareja en un piso ubicado en el céntrico barrio de Malasaña. Un piso de unos 100 metros cuadrados que ella compró con los que ganó con 'Siete Vidas'.

La pareja, a la que en alguna ocasión los paparazzi han captado paseando por su barrio, no ha tenido hijos. La maternidad no ha sido un objetivo en la vida de la actriz y ha sido muy contundente cuando le han preguntado al respecto. "Yo no me siento incompleta por no tener hijos y soy muy feliz, pero habría que reflexionar sobre esto. ¿Es la mujer la que piensa que otra mujer es incompleta por no tener hijos o te lo preguntan aquellas que están frustradas precisamente por haberlos tenido?", dijo en 'Mujer Hoy' en 2021.