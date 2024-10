La madrileña ha explicado que no puede mentir y "obviamente" tiene el "corazón roto", en sus propias palabras, admitiendo posteriormente que se está "reconstruyendo con un amor gigante" que "jamás" pudo imaginar. Reconoce, al hablar sobre su vida sentimental, y sin hacer mencionas explícitas sobre una relación concreta, que no cambiaría "nada" ya que si algo hubiese sido diferente no sería la mujer que es hoy en día. Garal ha comentado que lo más ha aprendido a valorar en estos últimos meses, es a "agradecer, poner límites y ponerse por delante de absolutamente todo", entre otros aprendizajes. "Y lo más importante para mí: si yo me traiciono a mí misma: de los demás solo puedo obtener traición".