A través de su cuenta de TikTok, Mar ha compartido un vídeo donde ha estallado contra las intimidaciones que ha recibido por parte de su expareja desde que publicara el tema con el que hacía referencia a su historia: "Al día siguiente me llegó un mensaje de él, de forma pasivo-agresiva, con vídeos nuestros íntimos. No es la primera vez que me amenaza con eso, siempre me ha dicho que los quería publicar y le he suplicado que no porque me veo y me doy asco a mí misma", ha comenzado confesando.