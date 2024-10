Yon González ya es padre de su primera hija junto a Magali Aravena

Hace unas semanas, Magali desvelaba a través de sus redes sociales que ya estaba instalada junto a Yon en Madrid ante el inminente parto del bebé: "Siento que ya no hay más espacio y en cualquier momento exploto. Me canso al caminar, estoy nuevamente sensible y un par de cositas más, pero debido decir que me muero de amor con cada patadita, cada movimiento y no vemos la hora de conocerte, peque", contó en su perfil de Instagram cuando se encontraba en la semana 33 de embarazo.