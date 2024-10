Carla Barber habla sobre el motivo de su ruptura con Joseph, el padre de sus hijos: "Me equivoqué al escogerle"

Fue precisamente en el podcast de Violeta Mangriñán, 'Lo tienes crudo', en donde la médico habló por primera vez del padre de sus hijos: " Tampoco es que haya tenido una muy buena experiencia . No con mis hijos, sino con el hecho de la pareja y los hijos. A mí lo que me gustaría es que mis hijos disfrutasen de su padre, porque de eso se trata. Me refiero, si lo tienen".

Casi al borde del llanto, la médico ha dicho que "se equivocó al escogerle porque no estaba bien" y que su idea principal era tener "una familia perfecta". Además, ha querido especificar en el podcast mencionado qué ocurrió: "Pasé por un engaño personal con respecto a mi vida amorosa muy grande... Muy, muy grande. Por dentro me sentía rota, como que me costaba respirar. Me rompió, de verdad. Mi vida se desmoronó cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo. Yo estaba de cuatro meses, mi hijo tenía seis meses y decidí separarme. Me vi sola".