Lorena Gómez y René Ramos se casaron en secreto "hace tiempo": todos los detalles de su matrimonio

En 2022, tres años después de comenzar su relación, Lorena Gómez hizo saltar las alarmas sobre una posible boda con René Ramos . La cantante publicó en aquel momento una fotografía mirando los vestidos de novia de Jordi Dalmau y acompañando aquella imagen con un "uff, ¡qué ganas!". Además, respondió a un mensaje anónimo que le hablaba de una posible pedida de mano. "Me da a mí que te va a decir que sí. Ya sabes que le encantan esas sorpresas...", respondía dejando pistas sobre lo que parecía su vida personal.

Desde entonces nada habíamos vuelto a saber sobre este paso en su relación. Pero ahora, en unas declaraciones a Jaleos , la cantante ha confirmado que están casados . "Claro, hombre. No hemos hecho ninguna fiesta o celebración, pero claro. Hace tiempo que nos casamos, tenemos pendiente la celebración. La fiesta ya la haremos", ha contado al medio citado.

En cuanto al secreto de su matrimonio, Lorena Gómez ha contado que lo que a ellos les funciona es "dejar ser" . La comunicación la consideran muy importante, igual que sentirse "libre" para poder hacer y tomar decisiones "sin tener miedo a que el otro te corte las alas en ese sentido". "Al final, la confianza, el apoyarse. Yo apoyo mucho y él me apoya mucho. Tenemos lo más grande, además: nuestro hijo. Nos queremos mucho. Ése es el ejemplo que le damos a nuestro hijo ", ha dicho haciendo referencia al pequeño René, que tiene cuatro años y es el gran protagonista de sus vidas.

Cuatro años después del nacimiento de su hijo en común, la artista ha confesado al medio citado que sí que tienen ganas de ser padres de nuevo. Para ella sería su segunda experiencia en la maternidad mientras que para su marido sería la tercera, ya que tiene una hija mayor, Daniela Ramos, fruto de su relación anterior. "Sí, por supuesto. Un hijo siempre es bienvenido. Ahora, quizá, no es el momento, porque estamos más centrados en lo profesional. Es un tema que hemos hablado, y por qué no. Yo no tengo ningún problema en volver a tener hijos y darle a René un hermano. Todavía soy joven", ha contado la cantante.