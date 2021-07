Adriana ha dicho en alguna ocasión que no concibe la vida sin él; Sergio ha confesado que vivir junto a ella es maravilloso, "Iremos donde me pidas", reconocía Abad en su aniversario del año pasado. Cada 7 de junio la pareja se dedica una fotografía en sus redes para celebrar que cumplen un año más juntos. Y han hablado con mucha autenticidad de los momentos buenos y los que no lo han sido tanto. En un dCerca para esta web, hace un par de años, ella misma hablaba de los roces fruto de la llegada de la hija de ambos a sus vidas. Pero la suya es una historia de goza de una salud de hierro.