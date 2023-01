Tini Stoessel y Sebastián Yatra comenzaron su historia de amor en 2019 y rompieron un año después, coincidiendo con la pandemia

La pareja de cantantes nunca ha querido desvelar públicamente los motivos por los que rompieron su relación

Al cantante se le relaciona actualmente con Aitana, mientras que Tini tiene una relación con el futbolista argentino Rodrigo de Paul

Los rumores de su posible historia de amor comenzaron a raíz del videoclip de 'Cristina', la canción de Sebastián Yatra en la que Tini Stoessel se convirtió en la protagonista. Sus fans comentaban continuamente que la química entre ellos era inegable, y en abril de 2019 la pareja confirmaba su relación con un beso en el escenario del estadio Luna Park, situado en Buenos Aires, mientras cantaban juntos esa misma canción.

Durante los meses que duró su relación no dudaron en compartir escenario más de una vez, componer canciones juntos y hacernos partícipes de su historia de amor a través de las redes sociales. Todo era perfecto, pero llegó la pandemia. Sebastián y Tini, como otros muchos artistas de todo el mundo, vieron como sus giras quedaban completamente paralizadas por culpa del Covid-19, y no les quedó otra opción que hacer conciertos desde sus casas y aprovechar para pasar tiempo con su familia.

Sin embargo, Tini y Sebastián tuvieron que pasar el confinamiento separados. La cantante estaba en Argentina, con sus padres, mientras que el artista se encontraba en Colombia, su ciudad natal. En una entrevista a este medio, el colombiano nos confesó en aquel momento que haberse separado de su novia "no estaba siendo fácil" porque no sabían cuando se volverían a ver. "Hemos pasado de estar trabajando siempre juntos a no vernos de la noche a la mañana. Lo peor es la incertidumbre por no saber cuándo podremos volver a vernos. Creo que es un reto grande para ambos, pero también para el resto del planeta", nos dijo el artista.

La distancia, motivo principal en la separación de Tini y Sebastián

Mientras duró la pandemia, los dos artistas tuvieron que hacer frente a los rumores que aseguraban que habían roto su relación. Fiel con el público que la seguía, Tini Stoessel contaba que seguían juntos, pero que no estaba siendo fácil por el hecho de "estar a distancia" y no poder verse. "Nos estamos dando espacio para ver qué es lo que sentimos", confesaba también en el programa de televisión argentino 'Cortá por Lozano'.

Y en mayo de 2020 llegaba la confirmación oficial. A través de sus respectivas redes sociales, los dos artistas hicieron público un comunicado en el que contaban al mundo que ya no estaban juntos: "Queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos, y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por tanto cariño, los queremos mucho".

Meses después de aquella confirmación, ni Tini ni Yatra pudieron evitar ser preguntados en algunas de sus entrevistas. Por su parte, el colombiano dijo que "muchas veces la gente ve las cosas de la vida como si duraran para siempre" y que eso, "casi nunca pasa". "Yo con ella, la mejor, y le deseo tanta felicidad en todo lo que hace, toda la gente que conozca en su vida. Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas, tan pequeños. Hay que tener una madurez grande para tener una relación a distancia", decía el artista sobre su separación.

La misma línea seguía Tini, que aseguraba no revelar "jamás" qué fue lo que pasó entre ellos. "Es algo recontra íntimo, pero era lo mejor para los dos y era importante aclararlo…", dijo para la revista Gente, espacio en el que destacó los recuerdos de su relación junto a Yatra. "Fue una historia de amor increíble, una historia que compartimos muy pasionalmente. No fue mucho tiempo quizás, pero fue intenso… Hoy los planes y las vidas de los dos ya no iban muy de acuerdo, entonces tomamos la decisión de seguir cada uno su camino…", contó tiempo después de su ruptura.

Rodrigo de Paul y Aitana, los dos nuevos protagonistas en la vida de los cantantes

Un año después de su ruptura con Yatra, en octubre de 2021, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, jugador de la selección argentina, comenzaban a seguirse en redes sociales. Unos meses más tarde, en abril de 2022, se hacían públicas sus primeras fotografías juntos en un viaje en Ibiza.

En junio de 2021, los protagonistas confirmaban su relación a través de las redes sociales, pero la polémica de la vida privada de de Paul siempre salía a la luz. Los rumores de sus comienzos con Tini surgieron tan solo cuatro meses después de que Camila, ex del deportista, diese a luz a Bastián, su hijo pequeño. Es por eso que muchos creían que la relación entre ellos pudo suponer una infidelidad a su ex. "Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso. Todo lo que digo tiene un sustento detrás y lo hago con la mayor seriedad posible. Yo estuve muchos años con Cami y en la convivencia muchas cosas se terminan, y no por eso tiene que existir algo malo", desmentía el jugador argentino.

Por su parte, Sebastián Yatra no ha vuelto a tener pareja reconocida oficialmente desde su separación con la argentina. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores sobre algo más que una amistad con Aitana no cesan. Aitana y Miguel Bernardeau rompieron su relación poco antes de terminar el 2022 y, desde ese momento, la cantante y el colombiano no se han separado. Tanto es así que la revista ¡HOLA! aseguraba que el cantante está haciendo vida en la nueva casa de la artista, algo que los protagonistas no han querido confirmar ni desmentir.

El precio de la fama, contado desde la experiencia de Tini Stoessel