Carmen Morales y Luis Guerra se separan tras 11 años de matrimonio: la vida actual de la hija de Rocío Dúrcal

La hija de ‘la reina de las rancheras’ no solía publicar imágenes junto a su pareja en las redes sociales, de hecho, se pueden contar con los dedos de la mano las veces que tiraban de Instagram para declararse su amor en público. La última vez que Carmen expresó sus sentimientos en esta red social fue por su aniversario en abril de 2020: “Nueve años ya desde este día tan especial para mí. Te quiero mi amor… eres el hombre más bueno del mundo… Te quiero de aquí al infinito, ida y vuelta y los que nos quedan. Siempre juntos”.

Aunque en una entrevista con ¡Hola! manifestaban sus intenciones de tener un hijo en común, no llegaron a cumplir su deseo. “Lo intentamos, pero perdí al bebé. Fue durísimo. Lo pasé muy mal, en apenas perdí a mi padre y al bebé que venía en camino. Imagínate el drama. Era un hijo muy deseado”, no ocultaba su dolor. No obstante, la actriz tuvo un hijo con Óscar Lozano en 1996 llamado Christian, su pilar en estos complicados momentos.