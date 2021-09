Shaila Dúrcal, tras perder 20 kilos en cuatro meses: "Antes usaba la comida como tapadera"

Además de dejar de fumar, Shaila también luchaba con el hipertiroidismo, un problema hormonal que sufre por todos los cambios de dietas que ha tenido, tal y como ha explicado en una entrevista para la revista ¡Hola! “Desde los once años he sido muy grande, muy alta y he pasado por etapas difíciles en las cuales me han ‘buleado’ y me han hecho de todo”, confesaba la cantante sobre los problemas de peso que ha tenido durante años.