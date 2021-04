¿Está dispuesta Irene Villa a iniciar una nueva relación?

En cuanto a si vuelve a estar enamorada, Irene Villa ha sido clara. "Nada, la verdad es que nada reseñable. Disfrutando la vida", ha contado. Está conociendo gente, no descarta iniciar una nueva relación, pero, como bien ha explicado a la prensa en esta premiere, "la pandemia para los solteros no nos ha venido nada bien". "Estoy muy ilusionada porque tengo muchos viajes, me voy a Canarias a programa de televisión, tengo cosas, trabajo, esquí, tengo a mis hijos… Qué más se puede pedir. El amor que llegará y os lo contaré. No te preocupes que os lo contaré", ha prometido.