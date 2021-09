Ahora, meses después de la noticia, José Bono ha hablado por primera vez sobre su ruptura con Aitor Gómez. “Nos llevamos fenomenal, muy buena relación y he estado hablando con él”, ha contado a las cámaras de Europa Press tras celebrar su 38 cumpleaños. “Quizá el final de nuestra relación no fue ningún tipo de traición, fue una decisión mutua y puede que ese sea el secreto”, desvelaba el jinete, que asegura mantener actualmente una buena relación con su ex.