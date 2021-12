Julio José Iglesias, sobre su divorcio con Charisse Verhaert tras 16 años de relación: "No podíamos seguir juntos"

“Notábamos que las cosas no iban bien y las encaramos. No negaré que fue una charla difícil, en la que fuimos completamente sinceros. Entonces, nos dimos cuenta de que lo mejor para ambos era separarnos. Si queríamos ser felices, no podíamos seguir juntos”, era consciente el cantante, que se percató de que la distancia se había cargado el amor de pareja y “la pasión”. Entre ambos únicamente quedaba “el cariño y la amistad” que hoy en día conservan: “Mi relación con Charisse, hoy en día, es fantástica. Así que para los dos el hecho de estar divorciados no significó más que un puro trámite. Lógicamente, lo que cambia, es que somos libres, pero, de verdad, no sentí nada especial”.