María José Suárez, sobre su ruptura con Jordi Nieto tras seis años de relación: "Álvaro Muñoz Escassi no ha tenido nada que ver"

La modelo, que se siente hoy en día “fuerte y tranquila”, ha recordado que fue el pasado verano cuando habló por primera vez con Jordi de poner punto y final a su relación: “Nos dimos un tiempo, me vine a España un mes sola con el niño y, al final, decidimos darnos una nueva oportunidad”. En Semana Santa, sin embargo, volvieron a estar en crisis y decidieron que lo mejor era romper de una vez por todas. “Los motivos, obviamente, se quedan entre nosotros dos, pero no ha habido terceras personas” , aclara, bastante molesta con que hablen “sin conocer la realidad” que han vivido.

Aunque aún no han firmado el divorcio, María José y su exmarido han llegado a un “acuerdo amistoso” para el primer año que favorece “a todos, sobre todo a Elías” , de casi cuatro años: “Establecemos un régimen de visitas para que el niño pase tiempo conmigo y también con su padre, con lo cual, como te decía, tendremos que seguir viajando a República Dominicana”. Su padre vendrá a España una vez durante un mes y nosotros iremos otra semana al siguiente, desvelaba los detalles de este pacto a su revista de cabecera.

La presentadora reconoce que han sido “muy felices” en este tiempo y que han “hecho todo lo posible y lo que estaba en nuestra mano para que esto funcionara” , pero no ha podido ser. Ahora, según su testimonio, su trato es excelente y mantienen un contacto diario por el bien de su retoño. “Estamos en un momento en el que nuestra relación será de buenos amigos y de padres de un niño que deben hablar de su hijo”, puntualiza María José, que no cierra la puerta a una reconciliación con Nieto: “Nadie puede decir nunca que no”.

Tras varias semanas recibiendo indicios que apuntarían a que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi mantenían algo más de una simple amistad, la revista Diez Minutos llevaba a portada lo que podría ser una escapada romántica del exjinete y la modelo, y daba por hecho su relación. “No es la primera vez que me relacionan con Álvaro, ni, posiblemente, la última ”, quitaba hierro al asunto y no daba importancia a las especulaciones.

“Él no ha tenido absolutamente nada que ver con mi separación”, aclaraba sin llegar a desmentir a la revista. Lo único que no ha hecho gracia a su exmarido es que se diga que pagó un detective para investigar este posible romance. “Quería salir a desmentirlo y le quité las ganas. Inventar una noticia es gratis. No tengo ni tiempo ni ganas de estar desmintiendo este tipo de informaciones”.