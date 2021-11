Eva Fernández, la novia de Ángel Martín que se dió cuenta de su brote psicótico

'Por si las voces vuelven' es el libro en el que Ángel Martín relata el brote psicótico que sufrió en el año 2017 y por el que terminó atado a la cama de un hospital psiquiátrico. La persona que se dió cuenta de lo que le estaba ocurriendo fue su novia, que no pudo evitar sorprenderse al leer una felicitación que el cómico había publicado en su perfil de Facebook dándole la enhorabuena por su éxito de taquilla con el estreno de Wonder Woman, una película en la que ella no tenía nada que ver. Después llenó la casa de globos y Eva Fernández se encargó de trasladarle al ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.