Será una de las protagonistas de la próxima temporada de ‘Madres’, una serie que empezó con Belén Rueda como actriz, con quién tiene una estupenda relación. “Me han dicho un millón de veces que me parezco muchísimo a mi madre. Nos parecemos un poquito, pero no tanto”, asegura. “Me gusta que me lo digan porque me parece un ejemplo a seguir y la adoro, pero físicamente no veo que nos parezcamos tanto”, dice la hija de Daniel Écija, contraria a todos los que opinan que son dos gotas de agua.