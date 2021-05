Patricia Conde y Dani Martín se reencuentran trece años después de su ruptura: "Estábamos todo el día borrachos"

Lo han hecho en 'Nadie al volante', una sitcom de sketches que protagoniza Patricia Conde para Movistar+. En ella, la presentadora (en este caso actriz) finge formar parte de una loca redacción de televisión. Cada semana, un rostro conocido se deja ver por las oficinas de este programa ficticio. Y esta vez le ha tocado a Dani Martín. Con motivo de la promoción del videoclip de ' Cómo me gustaría contarte ', canción que dedica a su hermana Miriam y que su ex parece saberse de memoria, ambos han recreado una surrealista escena en la que se entremezcla ficción y realidad.

Los años locos en los que Patricia Conde y Dani Martín fueron novios

"La verdad es que de 2007 no me acuerdo", le responde ella, haciendo referencia a esa etapa en la que fueron novios y en la que Patricia Conde aún no se había casado ni se había convertido en madre junto a Carlos Seguí, su exmarido. "Sí que es verdad que durante unos meses estaba más hinchada", le ha dicho ella, haciendo ese personaje de chica distraída con el que lleva petándolo desde su etapa en 'Sé lo que hicisteis'. Esto sí es demostrar que el buen rollo es posible después de una ruptura.