David Bisbal y Rosanna Zanetti, obligados a reformar su casa: "Teníamos que hacerla menos peligrosa"

La actriz considera que les ha pasado lo mismo que a otra mucha gente, que durante la pandemia, al pasar tanto tiempo en casa, se dieron cuenta "de las necesidades que tenía para poder vivir a plenitud" . "Las obras no son muy agradables, pero bueno, ya es lo que toca. Esperando un bonito resultado", ha contado.

Este último trabajo, que es el diseño de una colección de complementos relacionado con la maternidad, ha servido a la modelo para inspirarse a través de su día a día en familia. Zanetti ha confesado que no nos podemos mentir y que en la maternidad "hay momentos duros" , pero recibir el cariño y la mirada de sus hijos "te llena profundamente".

La modelo ha recordado el aborto que sufrió en su primer embarazo, algo que le hizo vivir aquella etapa "un poco nerviosa". "Salió todo de la mejor manera y luego el segundo embarazo imagínate, con Covid, todas las incertidumbres… Han sido dos embarazos y dos partos totalmente diferentes, y yo siempre he dicho que el postparto tengas depresión o no es muy duro. Es la parte más dura. La falta de sueño, el tener dos bebés que se llevan con tan poca diferencia de edad...", confiesa. Lo cierto es que al matrimonio sí le gustaría tener otro hijo, pero no inmediatamente: "Más adelante, que ahora estamos bien entre bebés, proyectos y familia".