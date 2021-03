Yana Olina cumple 33 años y David Bustamante ha querido celebrar un día tan especial enviándole un romántico mensaje a través de sus redes sociales. El cantante, que no es muy dado ha compartir en Instagram imágenes con su chica, ha hecho una excepción y ha subido una fotografía besando a Yana junto a la piscina de su nueva casa de Boadilla del Monte. "¡Felicidades mi vida! ¡Eres realmente increíble! ¡Un regalo para todos! Te amo pequeña", ha escrito el artista junto a una imagen en la que la pareja aparece con un look muy conjuntado.

La novia del cantante no ha tardado en reaccionar a la publicación de su chico, con el que lleva algo más de dos años de relación. " Gracias mi amor, te amo", ha escrito la bailarina tras leer la bonita declaración de amor.

Un fin de semana de celebraciones en la nueva y espectacular casa del artista

Pero la del cumpleaños de Yana no ha sido la única celebración del fin de semana. Con motivo del día del padre, el cantante se ha reunido con su hija Daniella y su padre en su nueva casa, tal y como hemos podido ver en su perfil de Instagram, donde ha compartido dos bonitas imágenes. Una con Daniella, la hija que tiene en común con Paula Echevarría, y otra con su progenitor.

David Bustamante atraviesa unos momentos difíciles

Aunque el fin de semana del artista ha estado marcado por las celebraciones, lo cierto es que el cántabro atraviesa un difícil momento después del duro varapalo que ha supuesto la inesperada muerte de su amigo Álex Casademut. El cantante, al que conoció durante su paso por 'Operación Triunfo' fallecía el pasado 2 de marzo a los 39 años en un trágico accidente de coche. La noticia dejaba devastado a David, que se trasladó a Cataluña para arropar a la familia de su gran amigo. "No es Justo! No puedo... ¿Por que? ¡Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano...", escribía horas después de enterarse de la trágica noticia.