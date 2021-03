Junto a David, también llegaban Verónica Romero, Manu Tenorio, Juan Camus y el sevillano Javian, que salía a agradecer a la prensa el cariño y el apoyo. "Me llevo muchísimas cosas muy bonitas. Tengo el corazón lleno de experiencias, de cariño, de mucho amor que ha dado él, de muchas vivencias. No me voy a quedar con lo que no he podido vivir, sino con lo que he vivido", explicaba en Sálvame, donde reconocía que había sido "un alma libre y un hermano para él".