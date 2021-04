Las relaciones poliamorosas han cobrado un especial interés en los últimos años y, cómo no, también han encontrado su hueco en el panorama vip. Hace unas semanas, entre carcajadas y con total naturalidad, Melani Olivares comentaba en ‘Sábado Deluxe’ que aboga por este modelo con el que consigue que sus hijos crezcan en diversidad. "En mi casa no existen los géneros, nos gusta todo", aseguraba ante la sorpresa de Jorge Javier Vázquez. No es la única vip, ni mucho menos, que ha dado visibilidad a este tipo de relaciones, que consiste principalmente en amar a varias personas a la vez de forma consciente, ética y, por supuesto, consensuada. Willow Smith ha sido la última en incluirse en esta larga lista, poniendo sobre la mesa su visión sobre este tema en una de sus últimas entrevistas realizadas frente a su familia.