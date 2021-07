Helen Lindes y Rudy Fernández, seis años después: una pedida única, una espectacular boda y dos hijos

Ha pasado una década desde que las vidas de Rudy Fernández y Helen Lindes se entrelazaran gracias a una llamada telefónica. El jugador de baloncesto se puso en contacto con la modelo canaria para que colaboraran juntos en una causa benéfica. Una conversación en la que hubo mucha “química” pese a que aún no se conocían en persona. Poco tiempo después, la que fuese miss España y el deportista coincidían en un evento y confirmaban lo que habían sentido en esa charla. Su historia de amor se iniciaba en verano de 2011, por sorpresa para todos, teniendo como escenario inicial la mágica isla de Ibiza. Pocos meses después de este acto, a través de las redes sociales, descubríamos que estaban disfrutando juntos de un romántico viaje en la capital francesa. Y desde entonces sus caminos no se han separado.

Ambos tenían muy claro que estaban hechos el uno para el otro y que querían iniciar una nueva vida en común. Por este motivo, la top model no dudó en seguir los pasos de su chico hasta los Estados Unidos, cuando el palmesano volvía a jugar en la NBA con los Denver Nuggets, donde estuvieron durante un tiempo consolidando su relación. Aunque esta aventura americana fue de corta duración y ambos se instalaban de manera definitiva en nuestra capital a los pocos meses, después de que éste fichara por el Real Madrid.

El deportista apoya la carrera de su novia y la modelo es su mejor talismán. Siempre que puede acude a la cancha para mandarle fuerzas a su chico y celebrar junto a él sus triunfos. El hecho de formar este tándem perfecto es uno de los motivos que empujó al baloncestista a dar un paso más y preparar una espectacular pedida de mano, digna de la más romántica película de Hollywood, que emocionó a la catalana. “Organizó como un evento ficticio al que yo tenía que asistir y cuando llegué estaba él solo. Era un restaurante totalmente vacío con nuestra canción sonando de fondo (Your song de Moulin Rouge) y él con el anillo en mano”, explicaba ella ilusionada tras hacer público el compromiso.

Después de darse el ‘sí, quiero’ en este romántico e inolvidable enlace, el matrimonio quiso culminar su cuento de hadas con la llegada de Alan y Aura, sus dos hijos. “Mi gran sueño era formar una familia y tener hijos joven para que pudieran verme jugar y acompañarme en esta etapa tan importante de mi vida. Cada día me levanto y miro a mi alrededor y me doy cuenta de lo afortunado que soy”, reconocía entusiasmado tras haber convencido a su chica de cumplir su deseo, ya que la bailarina le dijo desde el minuto uno de su relación que no estaba dispuesta a tener “ni boda ni niño”.