Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia naturalizan su relación: beso en público y juntos al trabajo

Desde el momento que les sorprendieron paseando juntos por una playa francesa , la pareja decidió realizar la entrada y la salida de la asesoría donde trabajan por separado con el propósito de no dar indicios a la prensa de que su relación iba viento en popa pese a la presión a la que siguen estando sometidos. Todo parecía señalar a que únicamente coincidían en el interior de este bufete durante las ocho horas que duran sus jornadas laborales, pero este habría sido un plan ingeniado por Iñaki para menguar la tormenta mediática y no levantar sospechas.

O, en cambio, todo esto forma parte de un plan ideado por ellos para hacer saber que se niegan a seguir ocultando su amor , ya que, en el ámbito laboral, los dos han empezado a normalizar su situación llegando juntos a Imaz & Asociados. No todos los días, pero sí los suficientes para poder afirmar que no es una mera coincidencia.

Hasta la pasada semana, Iñaki y Ainhoa siempre acudían al despacho por separado, comían en sus instalaciones, y volvían a sus casas ajustando los tiempos para no coincidir en el portal. Pero, ahora, parece no preocuparles lo más mínimo ser fotografiados y no se fuerzan en mantener la distancia. Ya no les importa que los vean juntos.