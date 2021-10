Juan del Val, sobre el secreto de su relación con Nuria Roca: "Hay que verla como una mujer a la que puedes perder"

No es ningún secreto que Juan del Val y Nuria Roca se conocieron hace más de veinte años en una entrevista. Desde entonces, el escritor y la presentadora han formado juntos una familia numerosa y se han convertido en uno de los matrimonios más populares de la televisión. ¿Su secreto? No lo hay. Pero la pareja ha desvelado los motivos por los que creen que su amor continúa a día de hoy en una entrevista a la revista Lecturas.

La presentadora considera que desde que empezaron su relación han tenido "un carácter de provisionalidad" que mantienen a día de hoy. "Vamos día a día, sin hacer planes de futuro, todo ha ido llegando y creo que eso, en nuestro caso, es importante", asegura. Por su parte, Juan recuerda que todo el mundo les decía que era "imposible" que su matrimonio durase . Pero ahora, veintitrés años después de aquel primer encuentro, ambos han demostrado que han sabido cuidarse mutuamente. "No sabemos de secretos, pero yo creo que es importante no ver nunca a tu mujer como tu mujer, sino como una mujer a la que puedes perder" , ha relatado el escritor al medio citado anteriormente.

A pesar de que a algunos les pueda sonar "aburrido", Nuria Roca y Juan del Val no han tenido en estas dos décadas ninguna "crisis de pareja" que les haya hecho replantearse su relación. "Lo mejor y lo más difícil es que sigamos gustándonos, admirándonos y queriendo estar juntos. A mí con quién más me sigue apeteciendo estar es con Juan", admite la colaboradora de televisión.

"He aprendido mucho a su lado, he crecido, he evolucionado y me ha dado una perspectiva diferente de las cosas. Tiene una capacidad de trabajo, es muy resolutivo y no le dan pereza las cosas, las hace. Tienes la sensación de que nunca puede salir nada mal", ha dicho la presentadora.