Volver con un ex cuando estás embarazada como Laura Matamoros, algo común según la terapeuta de parejas Lara Ferreiro

Laura Matamoros ha anunciado su embarazo y su reconciliación con Benji, padre de su primer hijo

La influencer ha explicado que es "lo más maravilloso que se podía esperar" aunque la situación "no sea idílica"

Hablamos con Lara Ferreiro, psicóloga, sexologa y terapeuta de parejas, sobre la decisión de Laura y Benji

Tras hacerse público hace unas semanas que su relación sentimental con Benji - padre de su primer hijo-, había llegado a su fin, Laura Matamoros ha contado ¡que está embarazada de nuevo! La influencer, que está viviendo en una montaña rusa de emociones, asegura que es “lo más maravilloso que se podía esperar” aunque la situación no sea “la más idílica del mundo”. A pesar de la crisis que han atravesado en las últimas semanas, el cocinero y la hija de Kiko Matamoros se han dado una nueva oportunidad para “saber crear esa familia” que tanto han deseado, tal y como ha contado ella misma en el vídeo que puedes ver en esta noticia.

Laura, que esta embarazada tan solo de siete semanas, se ha visto obligada a adelantar la noticia tras la filtración de algunos medios, aunque hubiese contarlo “de otra forma”. En el último mes, la influencer asegura que ha tenido “muchas subidas y bajas” en cuanto a su estado sentimental se refiere: “Han pasado muchas cosas. Hace tres semanas pensaba que iba a empezar mi vida de cero otra vez sin Benji”. A raíz de la noticia de su embarazo, la pareja ha decidido “aprovechar esta situación” para luchar, estar y crear “esa familia imperfecta que es lo más importante en la vida”. Matías, que acaba de cumplir tres años, tendrá un hermano y la familia Matamoros al completo está “encantada” con la decisión que han tomado.

“Me emociono porque es algo que quería desde hace mucho tiempo”, asegura la influencer. Laura está feliz y, aunque muchos no entiendan la situación que la pareja está atravesando actualmente, ha pedido “respeto, tranquilidad, cariño y amor”. “Os iré contando absolutamente todo, estoy muy nerviosa”, ha dicho a sus fans. Desde divinity.es hemos hablado con Lara Ferreiro, psicóloga, sexologa y terapeuta de parejas, para conocer cómo es la situación que atraviesa la influencer y cómo afecta un embarazo a una pareja que ha estado a punto de poner fin a su relación.

¿Es habitual el embarazo en una pareja que está en crisis?

Lara Ferreiro lo tiene clarísimo: sí. Según su experiencia profesional, muchas parejas, al conocer el embarazo - que habitualmente se da por el abandono del anticonceptivo debido a tener menor número de relaciones con tu pareja -, deciden volver sin haber resuelto los conflictos que han producido esa ruptura. “Al final hay muchas fantasías, como dice Laura Matamoros, esta es “la oportunidad” para arreglarlo. En realidad, si ella lo quiere arreglar realmente va a tener que hacer un trabajo profundo porque después de esta felicidad, temporánea y cortoplacista, volverán a los problemas y se volverán a separar”, nos explica.

En muchos casos ocurre que, cuando una pareja se quiere separar, llega el “dolor emocional y la dificultad de separación”. Quedar “unidos para siempre y por siempre” por la experiencia de tener un hijo, ese deseo de estar juntos y pensar que ese “empujoncito” les va a ayudar son los motivos más habituales de la reconciliación. “Es muy importante saber que si la crisis no la resuelven, hacen cambios y reflexionan, al final van a estar ahí y los niños generan mucho estrés a la pareja y no va a hacer más que alimentar los conflictos. Un niño provoca que no duermas y en muchos casos desune”, asegura la psicóloga.

En el caso concreto de Laura Matamoros, Lara Ferreiro considera que la dinámica de la pareja es “muy tóxica”. Además del embarazo, la influencer ha anunciado una tercera reconciliación. “No es normal tantas idas y venidas: primer hijo, ruptura, separación y un tercer intento por un segundo embarazo”, valora la psicóloga. Según su experiencia, Laura y Benji “no siguen una secuencia lógica porque están cortando y volviendo de forma habitual” por lo que su pronóstico es que “pueden romper cuando se les pase esta euforia porque no tienen una base sólida de la pareja”. Lara considera importante resaltar y recordar que ambos ya tienen otro hijo en común, Matías, que tiene tres años. “Eso no les ayudó a mejorar su relación. Hay que recordar que van a ser padres juntos, otra vez. ¿Qué diferencia entre uno y dos hijos? Si no ha podido un primero no podrá un segundo porque la dinámica es la misma”.

“El mito de la reconciliación por el bebé” consiste en volver porque consideran que el hijo une más y a la hora de divorciarte es el hijo el que hace que finalmente decidas quedarte en esa relación. “Muchos pacientes dicen que no se divorcian por sus hijos, pero también desunen mucho”, asegura Lara.

Cuatro explicaciones dan respuesta al “mito de la reconciliación por el bebé”

La explicación más romántica es cuando vuelves con tu ex, padre de tu hijo, porque quieres que el bebé se críe con los dos. “Si te divorcias, pasas a tener custodia compartida y es muy desgarrador. Generalmente tienes cariño, aunque la relación no funcione, y es muy lógico que al final te quedas por estar con tu hijo. También afecta el mito de la familia unida, que es el caso de Laura Matamoros. El hijo no te hace arreglar nada, solo te hace aguantar más”, nos explica. La segunda explicación, que es “menos romántica” es el motivo económico: es mucho más barato compartir piso y gastos. La tercera es por intentar arreglar la pareja. Y la cuarta por evitar pasar un duelo. “Juntos crees que podrás superar esos miedos, que te puedes apoyar y unir a la otra persona”, que se llama “la pareja aliada”.

¿Cómo habría afectado la separación definitiva al embarazo?

Según su experiencia profesional, Lara considera que este tiempo de reconciliaciones “no funcionan a largo plazo”. “Pensar que la llegada de un hijo puede arreglar algo nunca ha sido buena idea, solo termina acentuando los problemas. Los primeros años no une, lo que provoca es desunión, salvo para las parejas que ya están muy unidas. Lo más habitual es que sea un momento de crisis, de cambios. En general, un niño provoca que vuelvas a la relación y a la hora de separarte no lo haces por tus hijos, por eso el hijo une más”, nos explica.

