La vocalista de 'La oreja de Van Gogh' ha comenzado diciendo que Miguel es su amigo, su confidente, su amante, uno de los grandes amores de su vida actual y el que espera que sea su compañero de viaje lo que le quede de ella. "Me respeta, me ama, me sana, me deja ser, me ayuda e impulsa a ser mejor, me escucha, me hace plantearme, me acompaña en silencio o me corta cuando se me va de las manos, el que quiere a los míos y cuida como propios, un hermano ejemplar, un amigo de los que casi no quedan, y profesional como pocos", ha descrito sobre su relación y su forma de ser.